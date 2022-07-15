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Где запретят ездить на арендованных самокатах в Алматы

Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы из зоны поездок электрических самокатов исключат пешеходные улицы, парки, общественные места, где проводятся массовые мероприятия. Об этом говорится в меморандуме, который заключили акимат города Алматы и операторы сервиса аренды электрических самокатов, передает Zakon.kz.

В Алматы устанавливается ограничение скоростного режима для электросамокатов — 25 км/ч. Арендовать самокаты смогут только лица старше 16 лет.

Операторы обязуются обеспечить перемещение оставленных в непосредственной близости у входов в метро, общественных зданий, на газонах, проезжей и пешеходной части самокатов в специально отведенные места. Для этого будут организованы парковочные пространства для электрических самокатов. До конца следующего года в городе планируется обустроить 3000 парковочных мест для электросамокатов.Акимат города Алматы

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Стороны определили условия работы сервиса в зимнее время в зависимости от погодных условий.

Например, в период с 15 декабря по 20 февраля при повышении среднесуточной температуры воздуха выше +2°C компании вправе выставлять не более 10% парка с возможным сокращением зоны проката.

Аренда самокатов работает в Алматы с 2018 года. На рынке действуют 4 компании, предоставляющие в аренду 15 тыс электросамокатов.

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