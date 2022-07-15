Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дмитрий Рогозин освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса»

Роскосмос Фото: roscosmos.ru
От должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» освободили Дмитрия Рогозина. Об этом говорится в указе президента Российской Федерации Владимира Путина, передает Zakon.kz.

C мая 2018 года Дмитрий Рогозин возглавлял Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос». На какую должность будет назначен в результате Рогозин, пока неизвестно.

До «Роскосмоса» Рогозин был заместителем председателя военно-промышленной комиссии России, а также первым заместителем председателя Организационного комитета «Победа».

Юрий Борисов стал генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». До этого времени он занимался курированием оборонно-промышленного комплекса России.

Читайте также

«Рукопожатие в космосе»: как СССР и США встретились на орбите

Добывая золото: какие люди работают на руднике?

В Минэнерго в ближайшее время определятся с технологией строительства АЭС

Ирина Лукичева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
синоптики прогноз жара Казахстан
41-градусная жара ожидается в Казахстане
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Елена Рыбакина, теннисистка, платье, кеды, Казахстан
Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников
Цены на бензин утвердили в Казахстане
Цены на бензин утвердили в Казахстане
курс иностранных валют
Курс доллара продолжает расти на торгах
Россия сняла ковидные ограничения на границе
Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления