Дмитрий Рогозин освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса»

От должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» освободили Дмитрия Рогозина. Об этом говорится в указе президента Российской Федерации Владимира Путина, передает Zakon.kz.

C мая 2018 года Дмитрий Рогозин возглавлял Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос». На какую должность будет назначен в результате Рогозин, пока неизвестно.

До «Роскосмоса» Рогозин был заместителем председателя военно-промышленной комиссии России, а также первым заместителем председателя Организационного комитета «Победа».