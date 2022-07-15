Дмитрий Рогозин освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса»
Фото: roscosmos.ru
От должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» освободили Дмитрия Рогозина. Об этом говорится в указе президента Российской Федерации Владимира Путина, передает Zakon.kz.
C мая 2018 года Дмитрий Рогозин возглавлял Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос». На какую должность будет назначен в результате Рогозин, пока неизвестно.
До «Роскосмоса» Рогозин был заместителем председателя военно-промышленной комиссии России, а также первым заместителем председателя Организационного комитета «Победа».
Юрий Борисов стал генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». До этого времени он занимался курированием оборонно-промышленного комплекса России.
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