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Два новых авиамаршрута в Россию появятся в Казахстане

авиасообщение с Россией Фото: pixabay
Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями России намерены открыть два новых маршрута по направлениям Алматы – Красноярск и Нур-Султан – Красноярск, передает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете гражданской авиации, расширение авиасообщения с Россией проходит в рамках возобновления и открытия международного сообщения.

С 16 июля текущего года планируется выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Красноярск с частотой четыре рейса в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а также с 17 июля текущего года по маршруту Нур-Султан – Красноярск с частотой три рейса в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95, – отметили в комитете.

В ведомстве считают, что открытие рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

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