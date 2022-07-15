Ильхам Алиев обвинил российское Минобороны в невыполнении обещаний

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Министерство обороны РФ в невыполнении обещаний, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал «Interfax Azerbaijan» приводит слова Алиева о том, что за 1 год и 8 месяцев, прошедшие после второй Карабахской войны, в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений мало позитивных моментов.

Несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему Министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха. Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана также заявил, что Армения, как проигравшая и подписавшая акт капитуляции сторона, должна выполнять взятые на себя обязательства. Тем не менее, по мнению азербайджанской стороны, в Ереване не хотят этого делать. Алиев отдельно отметил, что российские миротворцы не принуждают Армению выводить свои войска из Карабаха, а это «неприемлемо» для Баку.