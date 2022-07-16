Сахарный ажиотаж продолжается в регионах

Люди жалуются, что урожай пропадает, делать зимние заготовки проблематично. Как только песок появляется на прилавках, его тут же сметают покупатели, передает Zakon.kz.

В некоторых регионах в очередь за дефицитным товаром горожане выстраиваются с пяти утра, сообщает Первый канал Евразия.

Дешевого сахара по 350 тенге и по килограмму в руки – в Петропавловске осталось всего три вагона.

Я вот взяла ягоду – тоже же хочется, я же тоже человек, и в холодильник кинула вот так. Съем так. Пусть сделают нам сахар, хоть бы социальный. Жительница Петропавловска Галина Савченко

К концу июля придут первые партии дополнительно закупленного социального сахара, но в продажу он пойдет по цене приблизительно в 500 тенге. Еще пять вагонов идут из Беларуси.

В Алматы ажиотажа, как и дефицита сладкого продукта, нет. Власти города уверяют, что запасов достаточно. При этом с начала года сахар подорожал в два раза. Но благодаря совместной работе с акиматом в крупных супермаркетах цена на песок установлена фиксированная. Его отпускают по 445-495 тенге за кило. Также увеличены поставки продукта на продовольственные рынки и в магазины у дома.

На рынках цена варьируется от 480 до 550 – это 480 оптом и 550 в розницу. В магазинах у дома – 460-470 тенге, в зависимости от удаленности магазина. Замруководителя управления предпринимательства Ерлан Омаров

Из-за сезона заготовок спрос на сахар в Алматы тоже увеличился. Со 110 до 200 тонн в сутки. А вот сахар-рафинад пользуется меньшей популярностью. Стоимость его выше, так как продукт не входит в список социально значимых.

Кроме того, в городе нет жестких ограничений по продаже сладкого песка в одни руки. Но такую меру могут принять в отдельных торговых точках, чтобы предотвратить перепродажу и спекуляции на рынке. К примеру, так поступают в некоторых магазинах столицы.

В Нур-Султане в одни руки не отпускают больше двух килограммов сахара. При этом в акимате говорят, что запасы есть. Сладкий продукт в город поставляют еженедельно. Фиксированная цена на песок – 470 тенге. Но есть места, где сахар стоит еще дешевле – 320 тенге.

Правда, и там ограничения – два килограмма на человека.

Я сама с Талапкера. В пять утра просыпаюсь. В шесть часов сюда прихожу. Это просто ужас. Я покупала первый раз сахар за 800 тенге 2 килограмма. Для моей семьи это тяжело. Вот сейчас самая дешевая цена – это 320 тенге. И то иногда не дают. Иногда спорят, ругаются. Не дают ребенку. Говорят, маленькая. Почему маленькая, она же ест сахар. Им булочки нужно испечь, кексы испечь. Многодетная мать Олимпиада Пердикулова

В столице сахар по 320 тенге продают в шести торговых точках.