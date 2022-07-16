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Глава КМГ провел совещание по поручениям президента

Работа НПЗ после критики Токаева Фото: пресс-служба КМГ
15 июля председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев провел совещание по предотвращению внеплановых простоев и инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает Zakon.kz.

Глава компании, руководители блока переработки КМГ и отечественных НПЗ обсудили вопросы реализации поручений президента, данных во время расширенного заседания правительства.

Магзум Мирзагалиев отметил, что деятельность НПЗ неоднократно подвергалась критике президента. На расширенном заседании правительства 14 июля глава государства остановился на проблеме дефицита нефтепродуктов в отдельные периоды из-за внеплановых простоев НПЗ.

Менеджмент заводов не должен снимать с себя ответственность за инциденты, несмотря на сложность процессов и, как на любом производстве, сохраняющийся риск внештатных ситуаций. Руководителям НПЗ необходимо держать данный вопрос на постоянном жестком контроле и при малейшем риске незамедлительно в приоритетном порядке принимать соответствующие меры.Магзум Мирзагалиев

Руководители Атырауского, Шымкентского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов доложили о мероприятиях по предупреждению инцидентов и повышению надежности оборудования.

Работа НПЗ после критики Токаева

Фото: пресс-служба КМГ

Кроме этого, менеджмент заводов представил руководству КМГ анализ производственных инцидентов и простоев за 2020-2021 годы и первое полугодие 2022 года.

По их данным, в 2020-2021 годах зафиксирована 401 остановка на всех трех НПЗ: 341 – АНПЗ, из них 60 инцидентов; ПНХЗ – 13, из них 10 инцидентов; ПКОП – 47, из них 11 инцидентов. В анализ не вошли плановые остановки установок НПЗ.

По итогам совещания были приняты решения и внесены рекомендации по усилению мер для повышения надежности и стабильности работы НПЗ.

Кроме этого, на совещании отметили необходимость в продолжении совершенствования правил закупок для НПЗ, а также обеспечении гарантированного резерва складских запасов запасных частей и расходных материалов.

Инцидентом считается внештатная ситуация из-за внутренних причин работы предприятия, которые оказывают влияние на среднемесячное исполнение производственного плана.

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