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Казахстанец Магжан Шамшадин выиграл «золото» Grand Slam по дзюдо

казахстанский спортсмен Магжан Шамшадин завоевал золото Фото: olympic.kz
Турнир прошел в столице Хорватии Загребе. Магжан Шамшадин завоевал золотую медаль в категории до 60 килограммов, передает Zakon.kz.

В финале Шамшадин оказался сильнее корейца Вон Джин Кима.

Длительный период времени дзюдоисты не могли выявить сильнейшего. В итоге Ким получил третье предупреждение, что автоматически принесло Шамшадину победу – оппонент остался с «серебром», – отмечается в информации.

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