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Магжан Шамшадин принес "бронзу" сборной Казахстана на ХІХ Азиатских играх

Магжан Шамшадин Фото: olympic.kz
Дзюдоист сборной Казахстана Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль на ХІХ Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Дзюдоист показал третий результат в весовой категории до 60 килограммов.

В схватке за третье место он одолел Мерзода Суфиева из Таджикистана.

поединок

Фото: министерство туризма и спорта

Первую медаль в копилку сборной Казахстана принесла дзюдоистка Абиба Абужакынова – она завоевала "серебро".

Также казахстанка Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу и получила олимпийскую лицензию на Игры во Франции в 2024 году.

А на соревнованиях по плаванию Мусин Адильбек и Пчелинцева Аделаида обновили рекорды Казахстана.

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