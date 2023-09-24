Магжан Шамшадин принес "бронзу" сборной Казахстана на ХІХ Азиатских играх

Дзюдоист сборной Казахстана Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль на ХІХ Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Дзюдоист показал третий результат в весовой категории до 60 килограммов.

В схватке за третье место он одолел Мерзода Суфиева из Таджикистана.

Фото: министерство туризма и спорта

Первую медаль в копилку сборной Казахстана принесла дзюдоистка Абиба Абужакынова – она завоевала "серебро".

Также казахстанка Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу и получила олимпийскую лицензию на Игры во Франции в 2024 году.

А на соревнованиях по плаванию Мусин Адильбек и Пчелинцева Аделаида обновили рекорды Казахстана.