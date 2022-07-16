Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Борец Хабиб Нурмагомедов прилетел в Актау

российский спортсмен прибыл в Актау Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
В Актау прилетел российский файтер и экс-чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В городе проходит неделя казахстанской бойцовской лиги Naiza – Naiza Sport Week, передает Zakon.kz.

Видео со спортсменом, которого встречают в аэропорту Актау, прислали в редакцию lada.kz. На кадрах видно, что знаменитый спортсмен спускается по трапу из самолета. По словам издания, самолет совершил рейс из Москвы.

Ранее прибыл в Актау старший брат Хабиба Нурмагомедова – Магомед. Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщал о своем приезде в Актау.

В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги Naiza – Naiza Sport Week. Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team – Шавкат Рахмонов, тренеры DAR Team – Азиз Разыев и Эдуард Базров.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Александр Бублик обыграл экс-первую ракетку мира и вышел в полуфинал АТР 250

Казахстанец Магжан Шамшадин выиграл «золото» Grand Slam по дзюдо

Александр Недовесов остановился в шаге от финала турнира ATP250

Оксана Житникова
Нурмагомедов Хабиб Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
суд Рики Мартин домогательство
Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником
расследование уголовного дела
Дело руководства Нацмузея: выявлен еще один эпизод хищения
Диетолог назвала вредные для мозга продукты
Врач назвала вредные для работы мозга продукты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления