Борец Хабиб Нурмагомедов прилетел в Актау

В Актау прилетел российский файтер и экс-чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В городе проходит неделя казахстанской бойцовской лиги Naiza – Naiza Sport Week, передает Zakon.kz.

Видео со спортсменом, которого встречают в аэропорту Актау, прислали в редакцию lada.kz. На кадрах видно, что знаменитый спортсмен спускается по трапу из самолета. По словам издания, самолет совершил рейс из Москвы.

Ранее прибыл в Актау старший брат Хабиба Нурмагомедова – Магомед. Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщал о своем приезде в Актау.

В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги Naiza – Naiza Sport Week. Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team – Шавкат Рахмонов, тренеры DAR Team – Азиз Разыев и Эдуард Базров.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC.

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