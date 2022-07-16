КГА проведет расследование из-за массовых задержек рейсов и жалоб граждан

В Комитете гражданской авиации МИИР РК сообщили, что будет проведено расследование по фактам задержки рейсов и жалоб пассажиров, передает Zakon.kz.

В связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы – Мале, Нур-Султан – Ташкент и Алматы – Костанай, а также по другим маршрутам, Комитетом гражданской авиации МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование, – говорится в сообщении.

В комитете отметили, что в случае установления фактов нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов авиакомпании будут привлечены к административной ответственности.

В компании просят пассажиров указанных рейсов обратиться с письменным заявлением по электронному адресу cc@сaakz.kz.

Вместе с тем дополнительно сообщаем, что при задержке или отмене рейса по вине перевозчика, согласно действующему законодательству, пассажирам на бесплатной основе предоставляются комната матери и ребенка, прохладительные напитки при ожидании рейса два часа, горячее питание при ожидании четыре часа (далее каждые шесть часов в дневное время и восемь часов в ночное время), а также проживание в гостинице при ожидании вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время и транспорт до места проживания и обратно в аэропорт, – заключили в комитете.

Как сообщили в авиакомпании Air Astana, Airbus A321, выполнявший рейс KC585 по маршруту Алматы – Мале, вылетел по расписанию в 01:47. Однако во время полета произошел отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя.

Согласно процедурам безопасности было принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности. В 03:30 воздушное судно приземлилось в Алматы. Посадка прошла в штатном режиме. Через два часа после приземления пассажирам предоставили питание и напитки, – говорится в сообщении.

Ожидается, что самолет вылетит в 18:15.

Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит обращаться в компанию по вопросам компенсаций. В частности, авиакомпания не смогла предоставить иногородним пассажирам размещение в отелях Алматы из-за отсутствия мест в гостиницах-партнерах. Пассажирам рекомендуется направить чеки о размещении в отдел по работе с клиентами для дальнейшего возмещения, – заявили в компании.

Также авиакомпания планирует размещение в отеле Мале тех пассажиров, которые по прилету не смогут сразу направиться до места назначения.

Ранее появилась информация, что авиакомпанией Air Astana было задержано несколько рейсов. Причину задержки вылета самолетов объяснили заменой борта.