Синоптики предупредили алматинцев о сильной жаре в воскресенье

На основании штормового предупреждения от РГП «Казгидромет» ДЧС города предупреждает жителей Алматы и гостей мегаполиса, что 17 июля ожидается сильная жара, передает Zakon.kz.

Информируем, что в воскресенье, 17 июля, в городе Алматы ожидается сильная жара в +36°C. Жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта, – отмечается в распространенном сообщении.

В ведомстве призывают горожан воздержаться от прогулок и не увлекаться физической активностью.

Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Спасатели призывают жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.