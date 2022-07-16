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Около 240 человек умерли из-за экстремальной жары в Испании

Испания Фото: pixabay
Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву, подсчитал, что с 10 по 14 июля включительно из-за чрезмерно высокой температуры воздуха в королевстве умерли 237 человек, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность).

В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого – красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха может достигнуть почти +45°C. 

Елена Беляева
Испания
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