Около 240 человек умерли из-за экстремальной жары в Испании

Фото: pixabay

Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву, подсчитал, что с 10 по 14 июля включительно из-за чрезмерно высокой температуры воздуха в королевстве умерли 237 человек, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого – красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха может достигнуть почти +45°C.

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