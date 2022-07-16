Частная баня горит в Нур-Султане

Пожар разгорелся на территории частного дома по адресу переулок Мирный, д. 19, передает Zakon.kz.

В 16:46 подразделения ДЧС города Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о пожаре.

По прибытии огнеборцев предварительно установлено, что горит частная баня, имеется угроза распространения на частные дома.

Пожар локализован в 17:44 на предварительной площади 400 кв. м.

В данный момент пожарные подразделения работают на месте над ликвидацией возгорания по повышенному рангу.