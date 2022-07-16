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Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

эксперты Фото: University of Utah Seismograph Stations
Землетрясение произошло в 829 км на северо-восток от Алматы, сообщает Zakon.kz.

16 июля в 17:30 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зафиксировала землетрясение.

Энергетический класс землетрясения – 11.

Магнитуда – MPV 4,7.

Координаты эпицентра – 47.27° с.ш. 85.74° в.д.

Глубина – 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Зайсан, село Курчум – 2 балла.

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