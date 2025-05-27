Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Утром 27 мая 2025 года в 323 км от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 08:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 323 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда составила 4.4. Энергетический класс K=9.5.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
Фото: kndc.kz
25 мая 2025 года сейсмологи Казахстана регистрировали два землетрясения, которые произошли не в нашей стране, но толчки были ощутимы в Жамбылской области и Восточно-Казахстанской.
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