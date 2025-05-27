Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

Утром 27 мая 2025 года в 323 км от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 08:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 323 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда составила 4.4. Энергетический класс K=9.5.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

Фото: kndc.kz

25 мая 2025 года сейсмологи Казахстана регистрировали два землетрясения, которые произошли не в нашей стране, но толчки были ощутимы в Жамбылской области и Восточно-Казахстанской.