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Происшествия

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 09:43 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Утром 27 мая 2025 года в 323 км от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 08:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 323 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда составила 4.4. Энергетический класс K=9.5.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет. 

скриншот карты землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 09:43

Фото: kndc.kz

25 мая 2025 года сейсмологи Казахстана регистрировали два землетрясения, которые произошли не в нашей стране, но толчки были ощутимы в Жамбылской области и Восточно-Казахстанской.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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