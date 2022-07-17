Умер актер из «Перекрестка» и «Саранчи» Олег Бирючев

Актера кино, театра и ТВ, режиссера и сценариста Олега Бирючева не стало в возрасте 54 лет, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла еще 14 июля, однако известно об этом стало только сейчас.

По сообщениям пользователей портала Кино-Театр.ру, артист, он умер в Нижнем Тагиле.

О причинах гибели артиста не сообщается.

Олег Бирючев родился 19 сентября 1967 года. Среди театральных работ - «Мой Чехов», «Твори добро и ты всегда будешь понят», «Когда смеются все!», «Рандеву смерти». Он служил в Национальном русском театре драмы имени Лермонтова в Алматы.

Экранный дебют - 1990 год, криминальная драма Ярополка Лапшина «Я объявляю вам войну». Однако казахстанцам актер больше известен по ролям в таких работах как «Перекресток», «Фара», «Саранча», российско-казахстанские проекты «Бунт палачей» и «Борщ из французских лягушек».

Как режиссер Олег поставил в 1999 году по собственному сценарию мистический триллер «Боготворящий смерть».