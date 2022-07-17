Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Умер актер из «Перекрестка» и «Саранчи» Олег Бирючев

актер Фото: kino-teatr.ru
Актера кино, театра и ТВ, режиссера и сценариста Олега Бирючева не стало в возрасте 54 лет, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла еще 14 июля, однако известно об этом стало только сейчас.

По сообщениям пользователей портала Кино-Театр.ру, артист, он умер в Нижнем Тагиле.

О причинах гибели артиста не сообщается.

Олег Бирючев родился 19 сентября 1967 года. Среди театральных работ - «Мой Чехов», «Твори добро и ты всегда будешь понят», «Когда смеются все!», «Рандеву смерти». Он служил в Национальном русском театре драмы имени Лермонтова в Алматы.

Экранный дебют - 1990 год, криминальная драма Ярополка Лапшина «Я объявляю вам войну». Однако казахстанцам актер больше известен по ролям в таких работах как «Перекресток», «Фара», «Саранча», российско-казахстанские проекты «Бунт палачей» и «Борщ из французских лягушек».

Как режиссер Олег поставил в 1999 году по собственному сценарию мистический триллер «Боготворящий смерть».

Читайте также

Умер основатель британской группы Happy Mondays

Благотворительный марафон Asar joly стартовал в столице

«Надо быть чуточку умнее». Адамбаев ответил на критику «Келинки-Сабины»

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
директор нацмузея РК
В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения
Нур-Султан
Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
суд Рики Мартин домогательство
Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления