Эксперт о новом подвиде «омикрон-штамма»: «Кентавр» не будет более тяжелым

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил опасность нового подвида «омикрон-штамма», получившего название «кентавр», передает Zakon.kz.

Если я правильно помню, то это BA.5, новый вариант вируса, который дал повышение заболеваемости во многих странах. Он сейчас практически подошел к концу. Около одного миллиона заболевших в день. 900 тыс., миллион – это довольно много, но существенно меньше, чем было на основном пике инфекции, вызванной омикроном, в январе и феврале, – рассказал вирусолог радиостанции «Комсомольская правда».

По словам эксперта, нет оснований думать, что вспышка «кентавра» будет тяжелой. Альтштейн напомнил, что процент умерших по мере роста заболеваемости ковидом остается очень низким.