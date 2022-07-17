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Хабиб Нурмагомедов рассказал о топовых казахстанских бойцах

боец UFC в Актау Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
В Актау прилетел российский файтер и экс-чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Ранее прибыл в Актау старший брат Хабиба Нурмагомедова – Магомед, сообщает Zakon.kz.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о прогрессе смешанных единоборств в Казахстане, сообщает Sports.kz.

Спортсмен вспомнил, что посещал Атырау несколько лет назад.

Тогда журналисты спрашивали меня насчет уровня ММА в Казахстане. Я им говорил, что нужно проводить больше турниров, больше соревнований, и у вас через 5-6 лет будут свои бойцы, топовые бойцы. Вот сейчас мы находимся здесь, прошло 5-6 лет, и у вас в UFC есть семь или восемь бойцов. Из них пару бойцов у вас входят в топ-15, очень хорошо выступают. Есть даже претенденты — вот здесь Шавкат Рахмонов сидит. К чему я это говорю? Здесь очень много молодежи. Многие посмотрят и будут ребята, кого это на самом деле зацепит, и они будут тренироваться, выступать и лет через десять могут стать легендами этого вида спорта.Хабиб Нурмагомедов

В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги Naiza – Naiza Sport Week.

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