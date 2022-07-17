Актюбинцам рекомендовали закрыть окна из-за пожара на мусорном полигоне

На место выехали восемь пожарных, четыре спецмашины и водовоз. Тушение продолжается, информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщает Zakon.kz.

Мусорный полигон горит в Актобе, сообщает «Диапазон».

Депутат и волонтер «Актобе, дыши!» Евгений Лазарчук посоветовал актюбинцам закрыть окна, так как дым идет в сторону города.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, информация поступила в 20:02. На место выехали восемь пожарных, четыре спецмашины и водовоз ТОО «Табыс Актобе».

Огонь охватил 100 кв. м. Тушение продолжается, жертв и пострадавших нет.