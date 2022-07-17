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В Алматы проходит республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest

спорт Фото: УВП города Алматы
На площади Абая в Алматы проходит соревнование по подтягиванию на турнике Tartyl Fest- 2022. Фестиваль проходит во всех регионах страны с 10 июля по 6 сентября. Организатор мероприятия – Фонд поддержки талантов «Дара» при президенте Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

На данный момент в Алматы зарегистрировались на участие уже более 500 любителей-спортсменов. Участники выступают в девяти категориях в зависимости от веса и возраста.  Победители будут определены по завершении фестиваля вечером 17 июля.

спорт

Фото: УВП города Алматы

Фестиваль стартовал в городе Конаеве, прошел в Талдыкоргане. Алматы стал третьим по счету городом, где состоялись соревнования. Победители из 20 городов Казахстана (в девяти категориях) примут участие в Гранд-финале в городе Нур-Султане, который пройдет 8 сентября.

спорт

Фото: УВП города Алматы

Призовой фонд в каждом городе:

1 место – 200 тыс. тенге;

2 место – 100 тыс. тенге;

3 место – 50 тыс. тенге.

спорт

Фото: УВП города Алматы

Призовой фонд Гранд-финала:

1 место – 3 млн тенге;

2 место – 2 млн тенге;

3 место – 1 млн тенге.

спорт

Фото: УВП города Алматы

Чемпионы Гранд-финала получат возможность участвовать в Чемпионате мира по Street Workout.

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