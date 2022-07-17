В Алматы проходит республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest
На данный момент в Алматы зарегистрировались на участие уже более 500 любителей-спортсменов. Участники выступают в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Победители будут определены по завершении фестиваля вечером 17 июля.
Фото: УВП города Алматы
Фестиваль стартовал в городе Конаеве, прошел в Талдыкоргане. Алматы стал третьим по счету городом, где состоялись соревнования. Победители из 20 городов Казахстана (в девяти категориях) примут участие в Гранд-финале в городе Нур-Султане, который пройдет 8 сентября.
Фото: УВП города Алматы
Призовой фонд в каждом городе:
1 место – 200 тыс. тенге;
2 место – 100 тыс. тенге;
3 место – 50 тыс. тенге.
Фото: УВП города Алматы
Призовой фонд Гранд-финала:
1 место – 3 млн тенге;
2 место – 2 млн тенге;
3 место – 1 млн тенге.
Фото: УВП города Алматы
Чемпионы Гранд-финала получат возможность участвовать в Чемпионате мира по Street Workout.