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Более 15 тысяч зрителей посетили международный турнир по ММА в Актау

ММА Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Актау прошел совместный международный турнир по смешанным единоборствам промоушенов Naiza 41 и EAGLE FC 48, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, турнир, прошедший под открытым небом, собрал более 15 тыс. зрителей. На боях присутствовали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, президент Федерации смешанных единоборств ММА, панкратиона и грэпплинга Республики Казахстан, заслуженный тренер РК Сагындык Мекеев, президент Лиги Naiza Нурбек Карабала, президент Лиги EAGLE FC Шамиль Завуров, боец UFC Шавхат Рахмонов.

Выступая с приветственной речью, Нурлан Ногаев отметил важность проводимого международного турнира для популяризации здорового образа жизни.

аким

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева государственными органами ведется постоянная системная работа по развитию массовых видов спорта среди молодежи и подростков, увеличению числа граждан, занимающихся спортом. Хочу выразить благодарность всем организаторам, участникам и бойцам, которые представляют нашу страну и являются примером для подражания для многих молодых мальчишек. Проведение данного турнира в Актау было идеей отца Хабиба Нурмагамедова, покойного Абдулманапа Нурмагамедова, к сожалению, его сейчас с нами нет, но последователи продолжают его дело, – отметил аким Нурлан Ногаев.

В турнире приняли участие 32 спортсмена из семи стран мира, которые провели 16 боев.

ММА

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В главном бою совместного турнира Naiza и EAGLE FC сошлись россиянин Гамзат Хирамагомедов и казахстанский спортсмен Даурен Ермеков, которые боролись за временный пояс EAGLE FC. Победу техническим нокаутом во втором раунде одержал казахстанский спортсмен.

ММА

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Приветствую всех жителей Мангистау. Мне очень приятно находиться здесь, среди десятков тысяч людей, которые пришли посмотреть турнир. Среди вас много молодежи, которые после просмотра турнира придут в этот вид спорта и благодаря своим усилиям смогут стать легендами через 10 лет. Я считаю, что такие соревнования надо проводить почаще, привлекать нашу молодежь. Почему я говорю – нашу. Потому что для меня Казахстан – родное место, здесь большая дагестанская диаспора. Выражаю благодарность за гостеприимство мангистаусцам, – отметил в своем выступлении чемпион мира Хабиб Нурмагомедов.

ММА

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Также в рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау была проведена неделя казахстанской бойцовской лиги Naiza – Naiza Sport Week, включившая открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы от известных бойцов. Среди них Шавкат Рахмонов, тренеры команды DAR Team-Азиз Разиев и Эдуард Барзов, чемпионы лиги Naiza Алиби Идрис, Николай Самусев, Ильдар Кудайбергенов, чемпион мира по панкратиону Муратбек Касымбай, Галымжан Жасуланов.

Основная цель проведения недели Лиги Naiza – это стимулирование интереса молодежи к спорту, а также улучшение туристической привлекательности Мангистауского региона.

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