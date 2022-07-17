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Три человека пострадали в тройном ДТП в Алматы

авария Фото: Zakon.kz
Авария произошла на проспекте аль-Фараби, не доезжая улицы Гагарина. В результате ДТП в западном направлении движение было полностью парализовано, передает Zakon.kz.

Предполагается, что водитель Kia Rio превысил скоростной режим, не справился с управлением и на полном ходу врезался в Subaru Outback.

авария

Фото: Zakon.kz

От мощного удара автомобиль Subaru перелетел бордюр, затем разделительную аллею, вылетел на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Lada 114.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Обе машины раскидало по разные стороны.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Тем временем Kia Rio вылетела с дороги и снесла дерево. Перелетев бордюр и арык, автомобиль несся боком по тротуару, перевернулся и впечатался во второе дерево.

авария

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали три человека – пассажир Subaru, водители Lada и Kia.

авто

Фото: Zakon.kz

На месте работает дорожная полиция.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Ведется следствие.

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