Три человека пострадали в тройном ДТП в Алматы

Авария произошла на проспекте аль-Фараби, не доезжая улицы Гагарина. В результате ДТП в западном направлении движение было полностью парализовано, передает Zakon.kz.

Предполагается, что водитель Kia Rio превысил скоростной режим, не справился с управлением и на полном ходу врезался в Subaru Outback.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара автомобиль Subaru перелетел бордюр, затем разделительную аллею, вылетел на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Lada 114.

Фото: Zakon.kz

Обе машины раскидало по разные стороны.

Фото: Zakon.kz

Тем временем Kia Rio вылетела с дороги и снесла дерево. Перелетев бордюр и арык, автомобиль несся боком по тротуару, перевернулся и впечатался во второе дерево.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали три человека – пассажир Subaru, водители Lada и Kia.

Фото: Zakon.kz

На месте работает дорожная полиция.

Фото: Zakon.kz

Ведется следствие.