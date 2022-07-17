Три человека пострадали в тройном ДТП в Алматы
Предполагается, что водитель Kia Rio превысил скоростной режим, не справился с управлением и на полном ходу врезался в Subaru Outback.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара автомобиль Subaru перелетел бордюр, затем разделительную аллею, вылетел на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Lada 114.
Фото: Zakon.kz
Обе машины раскидало по разные стороны.
Фото: Zakon.kz
Тем временем Kia Rio вылетела с дороги и снесла дерево. Перелетев бордюр и арык, автомобиль несся боком по тротуару, перевернулся и впечатался во второе дерево.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадали три человека – пассажир Subaru, водители Lada и Kia.
Фото: Zakon.kz
На месте работает дорожная полиция.
Фото: Zakon.kz
Ведется следствие.