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Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие Фото: Zakon.kz
Пять автомобилей стали участниками двух ДТП, которые произошли по пр.Аль-Фараби в западном направлении не доезжая ул.Жарокова, сообщает Zakon.kz

Сначала в ДТП попали водители Toyota Camry и Volkswagen Polo - автомобиль каршеринга. Volkswagen  врезался в стоявшую Toyota, которая от удара влетела в бордюр. Из-за аварии на дороге образовался затор.

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Проезжающие мимо автомобили начали замедлять ход, в том числе две Kia Optima и Kia K5, которые двигались по разным рядам. За ними ехал китайский автомобиль Changan UNI-V возможно он поздно увидел образующийся затор и не снизил скорость пытаясь объехать эти машины, но получилось так что начал их бить по очереди. В итоге он "собрал" всех в кучу.

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Немало досталось обоим автомобилям Kia, а также и Camry и Volkswagen Polo, то есть тем кто уже итак стал участниками ДТП.

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Движение окончательно встало, полицейские приехавшие на место очертили авто, а служба спасения Алматы эвакуаторами растащили машины по сторонам, чтобы пустить поток скопившегося автотранспорта.

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В ДТП есть пострадавшие: трое человек из Toyota Camry - водитель и двое его пассажиров, водитель Volkswagen Polo и водитель Changan. Их госпитализировали.

Два водителя Kia стали единственными, кто не получил серьезных травм в этой аварии.

Кроме того образовалась пробка в восточном направлении пр.Аль-Фараби из-за зевак.


Елена Вебер
ДП Алматы Алматы
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