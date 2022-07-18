Более 20 человек спасены с тонущего катера на Бухтарминском водохранилище

Фото: pixabay

ЧП произошло в​ Уланском районе в трех километрах от базы отдыха «Аюда». Из-за ветра с порывами до 20 м/с рейсовый катер попал в шторм и стал тонуть, передает Zakon.kz.

По предварительной информации, на борту находились 24 человека (21 пассажир и три члена команды). ​ Отдыхающие Аскар Сайлаубаев, Даулет Сайлаубеков, Дамир Мухамадиев, Султан Тайжанов с берега заметили произошедшее. На своем гидроскутере и катере они добрались до места происшествия и в первую очередь помогли выбраться из воды детям, находящемся на плоту. Сделав два рейса, они доставили всех пострадавших до берега. Всего 21 пассажир, девять из которых дети, и команду катера. Пресс-служба ДЧС ВКО Пострадавших разместили на базе «Аюда». Сообщается, что​ в медицинской помощи они не нуждались. Им организовано питание. Вещи пассажиров доставлены с места происшествия на берег спасателями ДЧС ВКО. Как уточняется, ДЧС заблаговременно оповещал о надвигающемся сильном ветре и шторме. Читайте также Шесть человек погибли из-за наводнения на юго-западе Китая Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров в Европе Взрыв уничтожил здание автозаправки в Актюбинской области

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