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Восемь человек погибли в ДТП на шоссе в Уральске

Уральск смертельное ДТП Фото: Zakon.kz
По информации полиции, ДТП произошло после выезда одного из участников на полосу встречного движения, передает Zakon.kz.

Авария произошла 18 июля в 02:45 на объездном шоссе, напротив АЗС, сообщает «Мой ГОРОД».

На шоссе столкнулись Nissan и Lada, в которой находились пять взрослых и двое детей.

Водитель Nissan при обгоне выехал на встречную полосу. На месте погибли пять человек, еще троих госпитализировали.

Позже стало известно, что в больнице скончались водитель Nissan и двое детей 10 и 13 лет.

Причины и обстоятельства устанавливает полиция.

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Данияр Кунафин
Уральск
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