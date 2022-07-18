Восемь человек погибли в ДТП на шоссе в Уральске
Фото: Zakon.kz
По информации полиции, ДТП произошло после выезда одного из участников на полосу встречного движения, передает Zakon.kz.
Авария произошла 18 июля в 02:45 на объездном шоссе, напротив АЗС, сообщает «Мой ГОРОД».
На шоссе столкнулись Nissan и Lada, в которой находились пять взрослых и двое детей.
Водитель Nissan при обгоне выехал на встречную полосу. На месте погибли пять человек, еще троих госпитализировали.
Позже стало известно, что в больнице скончались водитель Nissan и двое детей 10 и 13 лет.
Причины и обстоятельства устанавливает полиция.
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