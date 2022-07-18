Эпидситуация в Казахстане – все регионы в «зеленой» зоне
Фото: pixabay
МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В «зеленой» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
В «красной» и «желтой» зонах нет ни одного региона.
Фото: МВК
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