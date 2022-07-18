8 земельных участков Храпунова в ВКО конфискуют

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На заседании рабочей группы комиссии по возврату активов стало известно, что восемь земельных участков Виктора Храпунова, расположенных в Восточном Казахстане, конфискуют, сообщает Zakon.kz.

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