Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству

В Генеральной прокуратуре состоялось заседание рабочей группы комиссии по возврату активов. В его ходе стало известно, что крупный оптовый рынок в Алматы планируют вернуть государству, сообщает Zakon.kz.

В Алматы выявлена реализация по заниженной в пять раз цене (рыночная стоимость – 1,5 млрд, продана за 307 млн тенге) доли в крупнейшем оптовом рынке («Барыс-4») одной из олигополий. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Как уточили в комиссии, в июле 2022 года внесен иск в целях расторжения сделки и возврата объекта государству.

Также было установлено, что в 2019 году в адрес ТОО «Салтанат уйі» был реализован объект по заниженной стоимости в размере 601 млн тенге, тогда как рыночная цена объекта составляет 3 млрд тенге.