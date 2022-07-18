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Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству

Алматы возврат государство оптовка Фото: Zakon.kz
В Генеральной прокуратуре состоялось заседание рабочей группы комиссии по возврату активов. В его ходе стало известно, что крупный оптовый рынок в Алматы планируют вернуть государству, сообщает Zakon.kz.
В Алматы выявлена реализация по заниженной в пять раз цене (рыночная стоимость – 1,5 млрд, продана за 307 млн тенге) доли в крупнейшем оптовом рынке («Барыс-4») одной из олигополий.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Как уточили в комиссии, в июле 2022 года внесен иск в целях расторжения сделки и возврата объекта государству.

Также было установлено, что в 2019 году в адрес ТОО «Салтанат уйі» был реализован объект по заниженной стоимости в размере 601 млн тенге, тогда как рыночная цена объекта составляет 3 млрд тенге.

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