Крупный центр современной культуры построят в Алматы на сомнительные активы

В Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры 28 октября рассказали о том, что с предпринимателями, попавшими под действие Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", заключают договоры на строительство зданий для нужд государства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в сентябре глава государства в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость участия субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" в строительстве социально-культурных объектов.



"Так, в рамках проводимой работы по возврату активов с субъектами реестра подписаны четыре соглашения о реализации социальных проектов на 12 млрд тенге. Одним из примеров является проект по строительству центра современной культуры в Алматы", – рассказали в комитете.

Площадь центра составит более 3 тыс. квадратных метров. В него войдут специализированные и универсальные залы, включающие выставочные пространства, образовательные площадки и зоны для досуга. Ожидается, что после запуска объекта ежегодно на бесплатной основе будут проводиться репетиции, мастер-классы для посетителей из социально уязвимых слоев населения.

"Другим примером служит строительство многоэтажного жилого дома в Шымкенте, который будет передан в собственность государства для дальнейшего предоставления нуждающимся семьям. Работа в данном направлении продолжается", – сообщили в ведомстве.

Ранее там рассказывали о строительстве двух торгово-логистических центров на сумму более 7 млрд тенге в рамках аналогичной работы.

2 сентября 2024 года во врем Послания народу Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно внести ясность во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов.

"В прошлом году на встрече с бизнесом я высказал свою твердую позицию на этот счет. Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана... ... Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет. И сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге..." – указал президент.

22 октября 2024 года сообщалось, что на возвращенные государству незаконные активы в двух областях Казахстана построят соцобъекты.