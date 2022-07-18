Роберт Левандовский сыграет в составе «Барселоны» в США

Польский нападающий Роберт Левандовский присоединился к своему новому клубу, испанской «Барселоне», которая в эти дни находится в турне по США, сообщает Zakon.kz.

33-летний экс-футболист мюнхенской «Баварии» прилетел в Майами и уже красуется в тренировочном костюме с эмблемой каталонского коллектива.

В минувший уик-энд «Барса» объявила о договоренности с немецким клубом о переходе Роберта Левандовского. Планируется подписание контракта игрока с каталонцами до 2025 года, с дальнейшим продлением еще на сезон.

За время выступления в «Баварии» польский футболист забил 344 мяча и сделал 72 паса в 375 матчах.

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