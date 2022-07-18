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Элитное имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют

имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют Фото: пресс-службы ГК «Бипэк Авто - Азия Авто»
У бизнесмена Анатолия Балушкина конфискуют имущество, сообщает Zakon.kz.
11 июля 2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении Анатолия Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний БИПЭК) в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в т.ч. базы отдыха «Рахмановские Ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества, – сообщили в комиссии.

12 августа 2021 года учредитель группы компаний АО «Азия-Авто» Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении Анатолия Балушкина по ст. 190, ч. 4 УК РК «Мошенничество».

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