Токаев встретится с главами государств Центральной Азии

20-21 июля в Чолпон-Ате состоится консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Во встрече примут участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидеры стран обменяются мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста государств региона, а также вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств Центральной Азии. Заведующий отделом внешней политики Администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев

В рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируется подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.

Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с некоторыми лидерами стран.