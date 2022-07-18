Военнослужащий спас ребенка и чуть сам не утонул — его представят к награде
Фото: ДЧС ВКО
В реке Ульба едва не утонул 6-летний ребенок. Поблизости оказался военнослужащий — Тилек Кумарбеков. Ефрейтор услышал крик людей о помощи и стал действовать, передает Zakon.kz.
Он рисковал ценой собственной жизни, быстро нырнул в воду, чтобы вытащить ребенка из бурно текущей реки. Тилек Кумарбеков поплыл в сторону ребенка, схватил его за руку и начал вытаскивать на берег.
Однако во время спасения ефрейтор начал сам захлебываться водой. Гвардеец из последних сил вытащил ребенка, сам потерял сознание, начал тонуть.
К счастью, ему оказали помощь другие люди. Прибывшая карета скорой помощи реанимировала Тилека по пути в больницу. В данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное. Героя представят к награде правами Главнокомандующего Национальной гвардии. Начальник пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК Багдат Амангельды
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