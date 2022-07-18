Мировые цены на нефть растут на фоне слабого доллара

На фоне удешевления доллара по отношению к другим валютам мировые цены на нефть стали расти в понедельник. По данным торгов, инвесторы оценивают перспективы поставок, передает Zakon.kz.

По состоянию на 10:39 по времени Нур-Султана цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66%, до 101,83 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,45%, до 95 долларов, – пишет 1prime.ru.

Индекс доллара США относительно валют шести стран опускался на 0,16%, до 107,89 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Трейдеры оценивают новости, которые касаются перспектив поставок нефти. Недавно власти США высказали свою позицию о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи в ближайшие две недели.