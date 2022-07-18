Арестовали мужчину, толкнувшего замначальника полиции на турнире с Хабибом

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилось видео, где один из организаторов международного турнира в Актау с участием Хабиба Нурмагомедова толкнул сотрудника полиции при охране общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

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