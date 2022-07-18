Арестовали мужчину, толкнувшего замначальника полиции на турнире с Хабибом
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео, где один из организаторов международного турнира в Актау с участием Хабиба Нурмагомедова толкнул сотрудника полиции при охране общественного порядка, сообщает Zakon.kz.
Личность человека на видео была установлена, он был доставлен в Управление полиции города Актау. В отношении него составлен административный протокол согласно ст. 434, ч. 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Материал направлен в административный суд. Пресс-служба ДП Мангистауской области
Решением административного суда мужчину арестовали на 10 суток.
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