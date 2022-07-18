Смертельное ДТП под Актобе: водитель вылетел в окно

В ночь на 18 июля на трассе Самара – Шымкент произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель погиб, пассажиры госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным региональной полиции, водитель Mercedes-Benz вблизи поселка Маржанбулак не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП автомашина загорелась. Водитель автомашины выпал из окна и от полученных травм скончался на месте ДТП, а двое пассажиров госпитализированы. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве добавили, что за прошедшую неделю на дорогах области произошло 12 ДТП, в которых три человека погибли и 14 получили ранения.