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Смертельное ДТП под Актобе: водитель вылетел в окно

Актобе ДТП Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
В ночь на 18 июля на трассе Самара – Шымкент произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель погиб, пассажиры госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным региональной полиции, водитель Mercedes-Benz вблизи поселка Маржанбулак не справился с управлением и допустил опрокидывание.

ДТП Актобе

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП автомашина загорелась. Водитель автомашины выпал из окна и от полученных травм скончался на месте ДТП, а двое пассажиров госпитализированы.Пресс-служба ДП Актюбинской области

Актобе ДТП

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве добавили, что за прошедшую неделю на дорогах области произошло 12 ДТП, в которых три человека погибли и 14 получили ранения.

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