545 человек осуждены в Казахстане после январских беспорядков

Заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими беспорядками, передает корреспондент Zakon.kz.

Елдос Килымжанов напомнил, что погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в Алматы, Шымкенте и в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях.

В те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках, совершали мародерство. Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка ими совершены нападения на здания органов полиции. Заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

По его словам, в целом по стране в результате указанных событий зарегистрировано более 5 тыс. досудебных расследований. На сегодня в производстве спецпрокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 – по актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд.

В Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении троих граждан. Они подозреваются в участии в массовых беспорядках, нападении на здания государственных органов и применении насилия в отношении представителей власти. Так, в ночь на 5 января указанные преступники, находясь на Центральной площади Алматы, в группе с другими лицами совершили погромы 42 служебных автомашин полиции, вооружившись подручными средствами, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата. Елдос Килымжанов

Спикер отметил, что их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время под стражей содержатся 349 подозреваемых лиц. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям. Елдос Килымжанов

Всего, как отметил спикер, по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждены 545 лиц.

Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость. Елдос Килымжанов

В конце июня сообщалось, что после январских беспорядков в Казахстане осуждены 445 человек.