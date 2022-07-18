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В энергетиках и лимонаде обнаружили опасное превышение консерванта в Нур-Султане

В энергетиках и лимонаде обнаружили опасное превышение консерванта Фото: pexels
В Нур-Султане департамент санитарно-эпидемиологического контроля обнаружил опасное превышение консерванта в некоторых энергетиках и лимонаде, сообщает Zakon.kz.

На экспертизу было отобрано 63 образца безалкогольных напитков импортного и отечественного производства, в том числе 23 образца энергетических напитков.

Около 19% безалкогольных напитков в столице не соответствуют техническому регламенту.

Как сообщили в департаменте, по результатам лабораторных исследований не соответствовало требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза 12 проб напитков импортного производства, из них пять проб энергетических напитков.

В энергетических напитках Monster Ultra Can и Monster Energy Ultra и грузинском лимонаде «Натахтари» было обнаружено превышение концентрации бензоата натрия от 1,1 до 1,2 раза.

Бензоат натрия – натриевая соль бензойной кислоты (пищевая добавка Е-211).

Увеличение концентрации консерванта Е-211 не только влияет на вкусовые свойства продукта, но и представляет опасность для здоровья человека. У некоторых людей бензоат натрия вызывает аллергические реакции.

Продукты, содержащие Е-211, не рекомендуют употреблять с продуктами, в которых есть витамин С, так как при взаимодействии бензоата натрия и аскорбиновой кислоты образуется бензол, который отличается токсичностью и канцерогенностью и может спровоцировать возникновение злокачественных опухолей.

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