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Трое парней перепутали дом и избили хозяина в Акмолинской области

Трое парней перепутали дом и избили хозяина Фото: pexels
В Акмолинской области молодые люди по ошибке заехали на территорию частного дома и избили хозяина, сообщает Zakon.kz.

17 июля около 03:00 в полицию поступило сообщение от 52-летнего жителя села Шубары о том, что трое неизвестных избили его.

Трое мужчин в ночное время заехали на автомобиле Lada Priora на неогороженную территорию частного дома, принадлежащего потерпевшему, и избили его. ДП Акмолинской области

Подозреваемых задержали. По их словам, на территорию дома они заехали по ошибке, так как перепутали дом, а в ходе разговора с владельцем между сторонами возник конфликт.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство».

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