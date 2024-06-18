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Законодательство РК

Баня сгорела в Акмолинской области

пожар в бане, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 01:17 Фото: скриншот видео
18 июня на территории одного из частных жилых домов поселка Аршалы Акмолинской области загорелась баня, сообщает Zakon.kz.

Предварительная площадь пожара, по информации пресс-службы МЧС РК, составила 40 кв. м.


"Силами МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что 89-летний дедушка пострадал в пожаре в столичном общежитии.

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