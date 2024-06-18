Баня сгорела в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
18 июня на территории одного из частных жилых домов поселка Аршалы Акмолинской области загорелась баня, сообщает Zakon.kz.
Предварительная площадь пожара, по информации пресс-службы МЧС РК, составила 40 кв. м.
"Силами МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 89-летний дедушка пострадал в пожаре в столичном общежитии.
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