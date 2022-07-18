Мужчина на внедорожнике намеренно давил лошадь в Алматинской области
Запись, опубликованная в одном из пабликов в Instagram, вызвала волну возмущения среди комментаторов.
Фото: скриншот видео
Пользователи отметили:
вы что делаете? Что творите? Вас судить надо!
ну как так?! У вас душа есть? Как так можно?
лишите прав и накажите по всей строгости!
что за жестокость!!!
накажите одного по полной! Чтобы другим неповадно было!
В ответе на запрос в Департаменте полиции Алматинской области уточнили, что действия происходили 16 июля в Илийском районе.
38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на своей автомашине Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь. Правонарушитель был задержан и доставлен в районную полицию.
По данным ведомства, мужчина пояснил, что пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным», которое относится к уголовному проступку.
В рамках трехзвенной модели уголовного процесса по согласованию с прокуратурой в отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Уголовное дело взято на особый контроль руководства областной полиции.Пресс-служба ДП Алматинской области