Мужчина на внедорожнике намеренно давил лошадь в Алматинской области

В Казнете распространяют видео, на котором запечатлено жестокое обращение с лошадью. В полиции Алматинской области прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Запись, опубликованная в одном из пабликов в Instagram, вызвала волну возмущения среди комментаторов.

Фото: скриншот видео

Пользователи отметили: вы что делаете? Что творите? Вас судить надо!

ну как так?! У вас душа есть? Как так можно?

лишите прав и накажите по всей строгости!

что за жестокость!!!

накажите одного по полной! Чтобы другим неповадно было!

В ответе на запрос в Департаменте полиции Алматинской области уточнили, что действия происходили 16 июля в Илийском районе.

38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на своей автомашине Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь. Правонарушитель был задержан и доставлен в районную полицию.

По данным ведомства, мужчина пояснил, что пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным», которое относится к уголовному проступку.