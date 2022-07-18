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Законодательство РК

Мужчина на внедорожнике намеренно давил лошадь в Алматинской области

жестокое обращение с лошадью полиция Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео, на котором запечатлено жестокое обращение с лошадью. В полиции Алматинской области прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Запись, опубликованная в одном из пабликов в Instagram, вызвала волну возмущения среди комментаторов.

Алматинская область лошадь жестокое обращение

Фото: скриншот видео

Пользователи отметили:

  • вы что делаете? Что творите? Вас судить надо!

  • ну как так?! У вас душа есть? Как так можно?

  • лишите прав и накажите по всей строгости!

  • что за жестокость!!!

  • накажите одного по полной! Чтобы другим неповадно было!

В ответе на запрос в Департаменте полиции Алматинской области уточнили, что действия происходили 16 июля в Илийском районе.

38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на своей автомашине Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь. Правонарушитель был задержан и доставлен в районную полицию.

По данным ведомства, мужчина пояснил, что пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным», которое относится к уголовному проступку.

В рамках трехзвенной модели уголовного процесса по согласованию с прокуратурой в отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Уголовное дело взято на особый контроль руководства областной полиции.Пресс-служба ДП Алматинской области

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