Кривая дорожная разметка в Атырауской области рассмешила пользователей Сети

В Сети появилось видео, на котором снята кривая дорожная разметка, предположительно в Атырауской области, передает Zakon.kz.

Автор видеоролика предположил, что дорожную разметку наносили в нетрезвом состоянии.

Пользователей Сети позабавил ролик с необычной разметкой, некоторые из них согласились с автором видео, а другие предложили уволить акима.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в АО «НК «КазАвтоЖол».

По данному видео сообщаю, что дорога, изображенная на ней, не республиканского значения. На видео изображена местная сеть, то есть относится к местному исполнительному органу (акимату). Напоминаю, что АО «НК «КазАвтоЖол» строит и реконструирует трассы республиканского значения. Пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева

В свою очередь в акимате Курмангазинского района Атырауской области пояснили, что в мкр. Шипажай ведутся работы по прокладке инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газ, вода, электросети, дороги) для граждан, стоящих в очереди для получения земельных участков под ИЖС.

На видео автомобильная дорога с незавершенными строительными работами. Подрядная организация, осуществляющая строительство, – ТОО «Қарағанды жолдары». Указанные работы заказчиком до сих пор не приняты. Пресс-служба акимата Курмангазинского района

В ведомстве заверили, что «после завершения всех работ дорожная разметка будет исправлена за счет подрядчика».