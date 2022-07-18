Кривая дорожная разметка в Атырауской области рассмешила пользователей Сети
Фото: скриншот видео
В Сети появилось видео, на котором снята кривая дорожная разметка, предположительно в Атырауской области, передает Zakon.kz.
Автор видеоролика предположил, что дорожную разметку наносили в нетрезвом состоянии.
Пользователей Сети позабавил ролик с необычной разметкой, некоторые из них согласились с автором видео, а другие предложили уволить акима.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в АО «НК «КазАвтоЖол».
По данному видео сообщаю, что дорога, изображенная на ней, не республиканского значения. На видео изображена местная сеть, то есть относится к местному исполнительному органу (акимату). Напоминаю, что АО «НК «КазАвтоЖол» строит и реконструирует трассы республиканского значения.Пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева
В свою очередь в акимате Курмангазинского района Атырауской области пояснили, что в мкр. Шипажай ведутся работы по прокладке инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газ, вода, электросети, дороги) для граждан, стоящих в очереди для получения земельных участков под ИЖС.
На видео автомобильная дорога с незавершенными строительными работами. Подрядная организация, осуществляющая строительство, – ТОО «Қарағанды жолдары». Указанные работы заказчиком до сих пор не приняты.Пресс-служба акимата Курмангазинского района
В ведомстве заверили, что «после завершения всех работ дорожная разметка будет исправлена за счет подрядчика».
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