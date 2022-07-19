Топ-20 интернациональных имен в Казахстане

Редакция Zakon.kz сделала подборку имен, которыми в многонациональном Казахстане называют детей в смешанных семьях. Интернациональные имена не только красиво звучат, но и отлично подходят к необычной внешности малыша с разным происхождением мамы и папы.

1. Адель/Аделия

Имя Адель древнегерманского происхождения, производное от имени Adela. В свою очередь, имя Adela образовано от корня adal, что означает «благородный». Отсюда следует, что значение имени – «благородная».

По второй версии, имя Адель – это краткая форма многих женских имен, начинающихся с «Адел-», например, Аделина, Аделаида, Адельфина, Аделия. Также существует мужское имя Адель, вариант произношения – Эдел.

В восточных странах употребляется имя Адиля, которое не стоит путать с европейским именем Адель, хотя среди татар имя Адиля и Адель – это идентичные, но различные по написанию и произношению имена.

2. Амалия/Амелия

Существует несколько версий происхождения этого имени. По первой – имя произошло от древнегерманского имени Amalia, происходящего от аmal, что в переводе означает «труд», «работа», поэтому Амалия переводят как «трудолюбивая».

По второй версии, имя Амалия (Амелия) – это форма имени Эмили, которое также имеет несколько версий происхождения. С латинского языка имя Эмили переводится как «соперница», «достойный противник», также Эмили – это форма имени Эмма.

По следующей версии, имя Амалия – это форма имени Амал, которое имеет две версии происхождения. По одной из них, Амал – это еврейское имя, означающее «трудолюбивая», по второй версии, имя Амал с арабского языка переводится как «ожидание, стремление, надежда», а женское мусульманское имя звучит как Амаль.

3. Венера

Имя латинского происхождения, произошедшее от латинского слова venus – «любовь». В римской мифологии это имя носит богиня любви Венера. Исходя из этого, значение имени Венера можно трактовать как «любовь».

В восточных странах имя Венера (Шолпан) понимается как «красиво сверкающая звезда, которая расположена рядом с луной, видна под утро».

4. Дина

Женское имя, пришедшее к нам из далекой древности. Считается, что Дина – ветхозаветное имя, хотя это и не единственная версия. В Ветхом Завете имя Дина трактуется как «справедливость» или «возмездие». Согласно писанию, Дина является дочерью Иакова и Лии.

Еще есть версия, что имя Дина – арабское и произошло оно от слова «дин», что в переводе означает «вера». Согласно этой версии, значение имени Дина – «верная». Но и это не последняя версия происхождения имени.

Существует вариант происхождения имени из греческого языка, по нему имя Дина означает «сильная».

5. Жанна

Женское имя, являющееся французской формой древнееврейского имени Иоанна. Почти в каждой стране имя слегка видоизменялось, что является лингвистической нормой, и звучало по-разному – Жаннет, Джейн, Джоанна. В переводе означает «божественная милость», «благодать», «дарованная Богом».

У казахов это одно из любимых женских имен, берущее свое происхождение от слова «жаным» – «душа моя, душенька».

6. Ильсияр

Имя означает «патриотка». Корни значения женского имени Ильсияр уходят далеко в прошлое. По некоторым данным, имя Ильсияр происходит от старинного славяно-татарского имени.

7. Карина

Женское имя Карина по происхождению латинское, означает «вперед смотрящая». Могло произойти от римского родового имени Carinus, что трактуется как «милый» или «дорогой». Хотя имеются и другие версии. Например, с итальянского и испанского языков Carina переводится как «любимая».

В армянском языке девочку будут звать Каринэ, и значение у имени будет «красивая», «милая». По арабской версии происхождения, имя Карина произошло от арабского имени Карима, означающего «щедрая» (женская форма мужского имени Карим). В казахских семьях имена Карина и Карима употребляются самостоятельно.

8. Лиля/Лилия

Самый распространенный из вариантов происхождения имени – от названия цветка лилия (lilium на латинском языке).

Существует версия происхождения имени Лилия от имени первой библейской женщины Лилит, которая в некоторых раннехристианских источниках, не вошедших в Ветхий и Новый заветы, была первой женой Адама.

Имеет место и вариант, согласно которому имя Лилия считается одной из форм библейского имени Сосанна (Сусанна), в переводе означающем «белая лилия». Этот эпитет в библейских текстах часто используется для Девы Марии.

Имя Лилия очень распространено у тюркских народов. Но у татар имя Лилия – это вариант имени Лейла (Лейли), часто называют просто Лиля. Это имя очень широко распространено в восточных странах и значительно меньше в Европе.

9. Майя/Мая

Согласно греческому происхождению – имя древнегреческой богини весны, матери Гермеса (Меркурия). Майя там – прародительница Вселенной, символ иллюзорности бытия.

По латинской версии происхождения, имя Майя произошло от названия месяца Majus и переводится как «рожденная в мае». Еврейская версия отсылает к слову «маим», которое переводится с иврита как «вода».

В казахском языке также есть имя Майя, существует и близкое по звучанию имя Майгуль (Майгул), уменьшительно-ласкательная форма которого звучит как Майя.

10. Милана/Милена

Имя древнеславянского происхождения. Означает «заботливая», «помилованная». Еще одно значение имени Милана – «ласкающая».

Есть мнение, что имя образовано от мужского имени Милан, достаточно часто встречающегося в странах, населенных западными ветвями славянских этнических групп. У славян имена Милана и Мила считаются родственными.

11. Нелли

Имя имеет несколько вариантов происхождения. По мнению некоторых экспертов, Нелли образовано от древнегреческого слова «неос», что в переводе означает «молодой» или «новый».

На английский лад имя Нелли будет считается уменьшительной формой от Helen, то есть Елена – «светлая». У славян Нелли является уменьшительно-ласкательной формой русского имени Элеонора. В грузинском языке также существует имя Нелли, что в переводе на русский также означает «светлая».

12. Роза

Имя Роза происходит от латинского rosa, представляя собой название прекрасного цветка. Розочка – одно из красивых и звучных имен.

Также существует версия происхождения от древнегерманского женского имени Hrodheir, составленного из элементов hrod – «слава» и heid – «род», которое стало ассоциироваться с латинским rosa.

На казахском языке имя Роза звучит как Раушан. Раушан в переводе с иранского языка означает «светлая, яркая, ясная». С персидского языка – «светлая и чистая».

Нередко Розу называют Розалией. Имя довольно распространенное в европейской части мира, отождествляется с заступницей женщин – святой Розалией, покровительницей Сицилии.

13. Руслана

Специалисты полагают, что имя имеет несколько происхождений: арабское, тюркское, славянское, русское, казахское. Имя Руслана в переводе с арабского означает «львица». Нередко используется производное значение – «царственная».

В славянских странах более популярна версия происхождения имени от славянского корня «лан», означающего «поле». С приставкой «рус» имя приобретает значение «русское поле», «земля русов». В тюркском языке имя Руслана – женская форма мужского имени Руслан, в переводе означает «львица».

14. Софья/София

Имя София происходит от древнегреческого thofia и означает «мудрость», «премудрость», «разумность». По другим сведениям – «мастерство», «искусство», «ловкость». Считается женской формой мужского древнегреческого имени Софос.

Таджикская и узбекская форма арабского имени Сафия означает «чистая», «непорочная». Если рассматривать образование слова от еврейского sof, то имя будет иметь значение «конец, окончание, окончательная, заключительная, последняя, конечная», а в болгарском языке это имя ассоциируется с названием столицы – София.

15. Сара

Считается, что имя Сара – библейское. Имеет значение «знатная, княгиня». В Ветхом Завете Сара – один из центральных женских персонажей, жена Авраама, почитается как первая из четырех прародительниц еврейского народа.

Имя Сара также широко распространено у мусульман. В казахскую традицию оно пришло от арабов, ведь в исламе муж Сары Авраам почитаем как пророк Ибрахим. В казахском языке имя Сара означает «ясная, чистая, отборная, превосходная».

16. Севиль

Происхождение имени Севиль традиционно связывают с тюркскими языками и переводят как «держащая путь» или «находящаяся в пути».

В Азербайджане имя Севиль очень распространено и закрепило свою популярность благодаря одноименной пьесе Джафара Джаббарлы и опере «Севиль» Фикрета Амирова.

Имя часто используют турки, румыны и другие кавказские народы, например, лезгины.

Некоторые лингвисты видят корни имени Севиль в древнеримской женской форме имени Цевилия или в греческой Сибилла. Как бы то ни было, имя Севиль характерно именно для кавказской и арабской культуры.

17. Тамила/Томила

Имя Тамила – это славянское женское имя, которое было образовано от древнерусского глагола «томити», означающего «томить», «мучить», «терзать». Поэтому имя переводят как «томная», «мучительница». Существует вариант написания имени через «о» – Томила. Уменьшительно-ласкательное обращение Мила также является самостоятельным именем, а обращение Тома (Тама) используется и для имени Тамара.

В последнее время стало модным давать некое «иностранное» звучание собственному имени. Так появились такие варианты имени Тамила, как Тамилла. Имя Тамила употребляется как и в Украине, так и в Казахстане.

По другой версии, Тамила имеет персидское происхождение и означает «горная голубка».

18. Томирис

Персидское имя, в переводе значит «храбрая руководительница». По одной из версий, имя стало известным благодаря скифской царице Томирис.

Это имя означает «сокруши железо» (от слова «темир»). Другие источники гласят, что Томирис образовано от древнеиранского «томруз» и переводится как «домашняя». Есть и третий вариант толкования. Томирис могло образоваться от имени «Тахмина», что с узбекского и казахского имеет значение «господствующая».

19. Элина

Лингвисты считают, что имя образовано от слова «эллин» и означает «гречанка». Также не исключено, что происхождение имени Элина иудейское. Перевод его с иврита – «жизнь, подаренная Господом».

Скандинавское значение имени – «светлая», «освещающая». Элина на английском звучит практически по-русски – Элин (Elina).

В быту используются уменьшительные формы: Лина, Эля, Линка, Элли.

20. Эмилия

Имя Эмилия происходит от древнеримского родового имени Aemilius, в переводе с латинского aemulus означает «старательная», «крепкая», «сильная».

По второй версии, имя Эмилия произошло от римского родового имени Aemilius, происходящего от aemulus, означающего «соперник», поэтому значение имени Эмилия «соперница».

По третьей версии, имя Эмилия – вариант греческого имени Эмилиос, произошедшего от aimylios, и означает «ласковая», «льстивая». В этом значении имя Эмилия тождественно русскому Емилия, либо же имя Эмилия в православии стало звучать как Емилия.