Чем интересен Казахстан для США – директор КИСИ

Если раньше Казахстан был интересен для США, прежде всего, с точки зрения Афганистана, то сегодня все меняется – об этом и другом рассказал в интервью журналисту Zakon.kz директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов.

– Еркин Валитханович, недавно министр иностранных дел РК заявил, что Казахстан выстраивает новый этап отношений с США. Что под этим подразумевается, что значит для США Казахстан, который имеет с Россией самую длинную границу в мире?

– Наши внешнеполитические приоритеты уже давно обозначены и в целом не поменялись. У нас многовекторная политика, и она состоялась, доказала свою эффективность. У нас хорошие союзнические отношения и с Россией, и с Китаем, и с центральноазиатскими странами, и с Европейским союзом.

Также за годы независимости у нас выстроились эффективные взаимовыгодные отношения с США, и как человек, который учился и прожил там некоторое время, могу сказать, что мы должны и дальше развивать отношение с этой великой, не побоюсь этого слова, страной.

И сколько бы сейчас ни говорили, что вот-вот поменяется мировой лидер в экономике, инвестициях, в технологическом развитии, в культурной сфере и так далее, США как были лидерами, так и остаются во всех этих направлениях. У них очень много привлекательных моментов. К примеру, мы все смотрим голливудские фильмы, мы учимся в этой стране, мы знаем, насколько качественное у них образование. В любом мировом рейтинге лидируют американские вузы, у них действительно лучшая образовательная система.

– Много казахстанских ребят учатся в Америке?

– Ежегодно в американских вузах учатся десятки тысяч казахстанских студентов. Они привозят в свою страну новую экспертизу, новые идеи, знания в разных отраслях экономики, в госуправлении, медицине и так далее. Думаю, этот образовательный эффект должен расти у нас в Казахстане с каждым годом. Великолепные американские вузы выбирают сами студенты.

Нельзя не упомянуть, что США – одно из первых государств, признавших с самого начала нашу независимость и поддерживающих наши экономические реформы. Они как были, так и остаются в числе ведущих наших инвесторов и вкладывают миллиардные средства в экономику Казахстана. Так, за 30 лет объем прямых инвестиций США в нашу экономику составил более 46 млрд долларов США. В настоящее время у нас работает свыше 500 компаний с участием американского капитала, в том числе «Макдональдс», «Проктер энд Гэмбл», «Шеврон» и многие другие. Для нас экономические отношения с США очень важны, хотя в прошлом году уровень торговли между нашими странами составил чуть более 2 млрд долларов США, что, конечно же, не устраивает нас.

У нас очень большой потенциал в экономическом сотрудничестве и особенно в несырьевой сфере, и перспективу их развития я вижу в укреплении отношений с США в этих вопросах. Соединенные Штаты Америки были и остаются одной из ведущих стран по технологическому развитию. Об этом говорят огромные инвестиции, которые они ежегодно вкладывают в развитие именно научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

К примеру, в прошлом году было вложено 0,5 трлн долларов США. Представляете, какие это суммы? В конечном счете, они возвращаются им в виде успешных стартапов, в виде успешных технологических прорывов во всех отраслях. В этом плане мы, конечно, должны сотрудничать с США, принимать активное участие в развитии партнерства в НИОКР.

В качестве примера хотелось бы привести и Бостон. ВВП только одного этого города больше, чем ВВП Казахстана. И это при том, что там нет ни нефти, ни газа, ни других минеральных ресурсов.

– Откуда же тогда у них такой ВВП?

– Их ВВП – это наука. У них находятся лучшие, старейшие и крупнейшие университеты мира – Бостонский, Гарвардский, Массачусетский технологический институт. За счет науки они зарабатывают миллиарды долларов.

Бостон не только научная столица, Бостон – это одна из мировых столиц медицинского туризма, куда ежегодно приезжают на лечение миллионы людей из разных уголков Земли. Бостон – это и центр биотехнологических компаний. Только в пределах Бостона их тысячи и тысячи. Все это говорит о том, насколько нам важно развивать отношения с США в сфере технологии, несырьевого сектора экономики.

В целом США – крупнейшая экономика мира. По покупательской способности на первое место уже вышел Китай, но по номинальному ВВП США как были лидерами, так и остались. Насколько я помню, в прошлом году у них ВВП был 17,5 трлн долларов США.

Как-то, будучи в Бостоне, я разговаривал с профессором Массачусетского технологического института, и он сказал, что проблемы современного мира не в деньгах, а в поиске гениальных талантливых идей, которые в итоге реализовались бы в масштабные мировые проекты. Взять тот же Apple, который начинался в гараже, а в итоге вырос в одну из самых успешных и огромных по капитализации компаний мира.

– Но Apple собирается в Китае…

– Верно, однако основная прибыль идет США как правообладателю патента.

– Еркин Валитханович, что вы можете сказать по поводу политического взаимодействия Казахстана и США?

– Что касается политического взаимодействия и госбезопасности, то, как я уже отметил, США были одной из первых стран, признавших нашу независимость и оказавших всяческую поддержку нашему суверенному развитию.

Когда у нас в этом году начались масштабные политические реформы, США опять же выразили полную поддержку, в том числе референдуму по внесению конституционных изменений, прошедшему 5 июня. Это было подтверждено практически на всех уровнях – и в Белом доме, и в госдепартаменте, и в Конгрессе США. У нас сложилось достаточно хорошее взаимопонимание по политической повестке, по демократизации Казахстана.

Что касается взаимодействия в области безопасности, то у нас есть такая площадка, как C5+1, где страны Центральной Азии вместе с США обсуждают различные проекты по сотрудничеству и кооперации в Центральной Азии, в том числе по климатической повестке и развитию инвестиций.

– Одно время были повестки и по Афганистану.

– Они, в принципе, и сейчас сохраняются. Казахстан, в свою очередь, постоянно поддерживал усилия США по стабилизации ситуации в Афганистане. К примеру, у нас обучались афганские студенты. Кроме того, мы выделяли ИРА гуманитарную помощь. В прошлом году для урегулирования гуманитарного кризиса отправили туда 5 тыс. тонн муки.

В целом, можно сказать, что у нас в области безопасности идет достаточно хороший диалог с США.

Отдельно хотелось бы отметить развитие человеческого капитала в наших с США взаимоотношениях. Как я уже сказал, тысячи казахстанских студентов учатся в лучших американских вузах, включая университеты Лиги плюща, и здесь я вижу огромный потенциал для развития Казахстана и в экономике, и в госуправлении, и в других областях. Это тоже хороший мост для укрепления отношений между двумя странами и большой, до сих пор еще нереализованный, потенциал.

– Что значит для США Казахстан, который имеет с Россией самую длинную границу в мире?

– Для Соединенных Штатов Америки одним из ключевых факторов внимания к Казахстану является его география. У нас большая протяженность сухопутной границы не только с Россией, но и с Китаем. По Каспию у нас граница с Азербайджаном и Ираном. Также мы граничим и с другими странами Центральной Азии. Поэтому, если смотреть с этой точки зрения на перспективу развития глобальных коридоров, причем не только транспортных, но и других по линии восток – запад, север – юг, то Казахстан находится в очень выгодном географическом положении. И если раньше Казахстан был интересен для США, прежде всего, с точки зрения Афганистана, то сегодня все меняется.

Сегодня Казахстан становится все более важным актором для международного сообщества и для США как мировой супердержавы. И если в совокупности взять все глобальные коридоры – автомобильный, железнодорожный, энергетический, движение человеческих капиталов, то Казахстан становится одной из важнейших стран с точки зрения мировых передвижений товаров и услуг.

К сожалению, строительство дорог в Казахстане и их инфраструктура оставляют желать лучшего.

– Дороги-то у нас худо-бедно, но строятся.

– Не спорю, строятся, но нет достаточно хорошей инфраструктуры. Мы – огромная страна, и нам жизненно необходимы хорошие дороги и качественная инфраструктура, и если правительство Казахстана обратит внимание на развитие дорожной инфраструктуры, то в этом плане опыт США будет для нас очень полезным. Это первое.

Второе. Казахстан интересен для США в плане человеческого капитала. Мы, наверное, одни из самых больших стран на постсоветском пространстве, имеющих наибольшее количество выпускников, окончивших ведущие американские вузы. Для США всегда важно, чем занимаются молодые специалисты, которые учились в этой стране.

Думаю, может, уже пора создать ассоциацию молодых казахстанцев – выпускников американских вузов, где можно было бы обсуждать и применять полученные в США знания для развития своей страны.