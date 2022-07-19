JAC покоряет рейтинги

Автомобильный бренд JAC зарекомендовал себя на казахстанском рынке и уверенно удерживает лидирующие позиции по объему продаж и узнаваемости среди китайских автомобильных брендов, передает Zakon.kz.

JAC появился в Казахстане восемь лет назад и за все время ни разу не уходил с рынка, в отличие от других китайских брендов. Он твердо выполняет перед клиентами свои обязательства по гарантийному, техническому обслуживанию и поставке запасных частей, что в свою очередь отразилось на лояльности и уверенности клиентов в бренде JAC.

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, (АКАБ) по итогам первого полугодия 2022 года JAC в рейтинге самых продаваемых автомобильных брендов занял шестую строчку после Toyota и первое место среди китайских автомобильных брендов. Было реализовано около 1300 автомобилей.

По итогам июня JAC T6 стал самым продаваемым среди конкурентов, тем самым заняв первое место по продажам среди пикапов.

Фото: jac-motors.kz

Дилерская сеть бренда JAC насчитывает 22 автосалона в 17 городах Казахстана: Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Кызылорда, Тараз, Уральск, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Экибастуз. Узнать адрес дилера можно на официальном сайте jac-motors.kz.

Широкий ассортимент моделей включает в себя: рестайлинговый и технологичный лифтбек J7, городской и доступный кроссовер S3, удобный и практичный кроссовер S5, флагманский кроссовер S7, надежный рамный пикап T6. Более подробную информацию и цены можно посмотреть на официальном сайте дистрибьютора jac-motors.kz. Благодаря приемлемым ценам в сегменте, надежности и технологичности бренд JAC покоряет вершины рейтинга и продолжает радовать своих поклонников новыми моделями, которые скоро появятся в продажах.