Британским парламентариям из-за жары разрешили не носить пиджаки и галстуки

Об этом заявил спикер палаты общин Линдси Хойл перед заседанием палаты. Свободный дресс-код разрешен до осени, когда парламент возобновит свою работу, передает Zakon.kz.

Таким образом, пока жара продолжает держаться на необычайном уровне и на протяжении этой недели, я не возражаю, чтобы члены (парламента) не носили пиджаки и галстуки в зале заседаний, если они так решат, – цитируют РИА Новости Хойла.

Отмечается, что в Великобритании в понедельник и вторник ожидается рекордная жара, в связи с чем в пятницу, 15 июля, в стране впервые в истории объявили «красный» уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в эти дни могут подняться до +40°C, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в +38,7°C, установленный в 2003 году.

Ожидается, что рекордные температуры приведут к перебоям в работе многих служб.

Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии «Крануэлл» в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.