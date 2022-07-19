Спасатели ищут потерявшегося в алматинских горах туриста
Фото: Zakon.kz
28-летний мужчина ушел в поход 17 июля и до сих пор не вышел на связь со своими близкими, передает Zakon.kz.
23:35 на пульт ДЧС поступил звонок от гражданина Букеева о том, что его брат Данияр 17 июля под вечер ушел в горы по маршруту Кок-Жайляу – Три брата и до настоящего времени не вернулся. Служба спасения Алматы
Известно, что в 23:50 на место выехал экипаж спасателей с контрольно-спасательного пункта Большого Алматинского озера.
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