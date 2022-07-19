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Определился лидер третьего тура выборов премьера Великобритании

кандидат в премьеры Великобритании Фото: Instagram/rishisunakmp
Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования заявил о том, что наибольшее количество голосов в очередной раз набрал экс-глава минфина Риши Сунак, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, в четвертом туре оказались Сунак (115), замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (82), глава МИД Лиз Трасс (71) и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58).

Всего кандидатуры выдвигали 11 парламентариев, семь из которых отсеялись на более ранних этапах.

Отмечается, что следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тыс. Голосование будет проходить по почте.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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Елена Беляева
Великобритания
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