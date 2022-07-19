1450 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 502;
в Алматы – 589;
в Шымкенте – 31;
в Акмолинской области – 24;
в Актюбинской области – 4;
в Алматинской области – 69;
в Жетысуской области – 43;
в Атырауской области – 32;
в ВКО – 6;
в Абайской области – 2;
в Жамбылской области – 51;
в ЗКО – 5;
в Карагандинской области – 40;
в Улытауской области – 13;
в Костанайской области – 2;
в Кызылординской области – 13;
в Мангистауской области – 6;
в Павлодарской области – 11;
в СКО – 2;
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 319 494 случая.
За тот же период 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 85;
в Алматы – 154;
в Шымкенте – 45;
в Алматинской области – 44;
в Жетысуской области – 16;
в Жамбылской области – 26;
в Карагандинской области – 61;
в Улытауской области – 5;
в Кызылординской области – 5;
в Павлодарской области – 1;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 296 197 человек.