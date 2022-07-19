1450 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 июля в Казахстане рассказали в Минздраве РК. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 502;

в Алматы – 589;

в Шымкенте – 31;

в Акмолинской области – 24;

в Актюбинской области – 4;

в Алматинской области – 69;

в Жетысуской области – 43;

в Атырауской области – 32;

в ВКО – 6;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 51;

в ЗКО – 5;

в Карагандинской области – 40;

в Улытауской области – 13;

в Костанайской области – 2;

в Кызылординской области – 13;

в Мангистауской области – 6;

в Павлодарской области – 11;

в СКО – 2;

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 319 494 случая.

За тот же период 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 85;

в Алматы – 154;

в Шымкенте – 45;

в Алматинской области – 44;

в Жетысуской области – 16;

в Жамбылской области – 26;

в Карагандинской области – 61;

в Улытауской области – 5;

в Кызылординской области – 5;

в Павлодарской области – 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 296 197 человек.