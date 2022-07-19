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1450 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 18 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 июля в Казахстане рассказали в Минздраве РК. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 502;

  • в Алматы – 589;

  • в Шымкенте – 31;

  • в Акмолинской области – 24;

  • в Актюбинской области – 4;

  • в Алматинской области – 69;

  • в Жетысуской области – 43;

  • в Атырауской области – 32;

  • в ВКО – 6;

  • в Абайской области – 2;

  • в Жамбылской области – 51;

  • в ЗКО – 5;

  • в Карагандинской области – 40;

  • в Улытауской области – 13;

  • в Костанайской области – 2;

  • в Кызылординской области – 13;

  • в Мангистауской области – 6;

  • в Павлодарской области – 11;

  • в СКО – 2;

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 319 494 случая.

За тот же период 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 85;

  • в Алматы – 154;

  • в Шымкенте – 45;

  • в Алматинской области – 44;

  • в Жетысуской области – 16;

  • в Жамбылской области – 26;

  • в Карагандинской области – 61;

  • в Улытауской области – 5;

  • в Кызылординской области – 5;

  • в Павлодарской области – 1;

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 296 197 человек.

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