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Дебют Фирузы Шариповой в ММА отменили

бой Шариповой Ондасыновой отменен Фото: Instagram/sharipova_firuza
О причинах отмены дебюта в смешанных единоборствах Фируза Шарипова обещала рассказать позже. В первом бое казахстанка должна была встретиться с россиянкой Кариной Ондасыновой, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка мира по боксу из Казахстана, Фируза Шарипова рассказала об отмене ранее запланированного боя в ММА.

Бой, запланированный на 30 июля, не состоится! Хочу поблагодарить президента казахстанского бойцовского клуба Alash Pride KZ Данияра Каскарауова и промоушен ALASH PRIDE FC за возможность выступить в ММА, попробовать свои силы и проверить себя на прочность. О причинах я сообщу позже.Фируза Шарипова

Ранее Фируза заявляла о бое в ММА с россиянкой Кариной Ондасыновой. Карина – победительница чемпионата России по греплингу и панкратиону, в двух боях по смешанным единоборствам она одержала две победы.

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